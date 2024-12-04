Сочи вошел в топ-15 инклюзивных направлений России

Сочи, согласно исследованию путеводителя «Авиасейлса» «Короче», попал в топ-15 российских городов, удобных для путешественников с особенностями здоровья. В путеводителе по городу 36% локаций доступны для людей с ограниченными возможностями, передает пресс-служба сочинской администрации. Исследование основано на данных о доступности туристических мест и методологии Центра стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Создание безбарьерной среды в Сочи, как отметили в мэрии, началось еще со времен Паралимпийских игр 2014 года. Все предприятия потребительской отрасли и санаторно-курортной сферы работают над обеспечением доступности для маломобильных групп населения. Члены обществ инвалидов помогают в этом процессе, предоставляя консультации по соблюдению всех условий.

По данным международного аэропорта Сочи, с января по сентябрь 2024 года через авиагавань прошли 22 тыс. человек с ограниченными возможностями. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, по данным Росстата, на 2023 год, в России насчитывается почти 11 млн человек с официальной инвалидностью — 8% от всего населения РФ. Около трети инвалидов совершали туристическую поездку за последний год.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2024 году 15 сочинских НКО получили 5 млн руб. субсидий. Меры поддержки людей с ограниченными возможностями обсудили в мэрии.

Вячеслав Рыжков