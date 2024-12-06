Средняя зарплата курьеров в Ростовской области выросла почти на 20%

В 2024 году медианная заработная плата курьеров в Ростовской области увеличилась на 19,8%, достигнув 117,8 тыс. руб. в месяц. Как пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу hh.ru Юг, средний диапазон зарплат составил 85 — 160,5 тыс. руб. в месяц, однако доход зависит от количества взятых смен.

С начала года в сервисе размещали 4,4 тыс. вакансий по поиску курьеров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая их часть (77%) пришлась на столицу региона. В 99% случаев от соискателей не требуют опыта работы. Наиболее востребованными доставщики оказались в компаниях отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Розничная торговля», «Услуги для бизнеса», «Услуги для населения» и «ИТ, системная интеграция, интернет».

При этом, за последние три года в регионе снизился дефицит кадров. Если в 2021 году на одну вакансию приходилось 10,2 резюме, то теперь на одно рабочее место претендуют 2,4 заявки соискателей. По мнению аналитиков hh.ru, падение спроса на работу курьера связано с внедрением технологических решений в сфере доставки: в частности, роботов-доставщиков.

Дмитрий Ковалевский