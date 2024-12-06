Власти Ростова спросят мнение горожан о планах строительства новых причалов на Дону

Администрация Ростова проведет общественные слушания по вопросу строительства трех причалов на Дону на ул. Луговая, 42. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Общественные слушания администрация Ростова собирается провести в форме опроса.

Общественной оценке подвергнутся сам проект по размещению объекта, а также материалы, отражающие его возможное воздействие на окружающую среду.

Согласно постановлению, реализацией проекта будет заниматься компания «Морской грузовой терминал империал».

По данным информационной системы rusprofile, ООО «Морской грузовой терминал империал» зарегистрировано в 2021 году в Ростове. Основным учредителем ООО является компания «Кем-Влад Петролеум» из Владивостока, также в учредителях записаны Александр Шаруда и Дмитрий Егорченко.

Вадим Водолазов