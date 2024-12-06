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В Ханты-Мансийске построят шахматный сквер за 200 млн рублей

В Ханты-Мансийске построят шахматный сквер, общая стоимость которого составит около 200 млн руб., следует из лотов на сайте Госзакупок. Определение поставщика по первым двум этапам работ уже завершено, по третьему и четвертому состоится в середине декабря. Закупку осуществляет администрация города.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подрядчики должны будут проложит в сквере дорожки и тротуары, установить малые архитектурные формы в виде шахматных фигур из стеклопластика, сделать навесы и поставить скамьи, столы и стулья, разбить газоны. В сквере появится здание кафе с навесом, светильники.

На завершающем этапе работ в сквере установят детскую карусель, гамаки, качели, оборудование для воркаута, а также двухметровые шахматные фигуры. Рядом появятся 12 столов со встроенной шахматной доской.

Анна Капустина

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