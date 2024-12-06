Пассажирские перевозки в навигацию 2024 года выросли на 14,2%

Пассажирские перевозки в навигацию 2024 года в Волжском бассейне увеличились на 14,2%, до 2,2 млн человек. Об этом сообщил Росморречфлот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Через волжские гидроузлы прошли 42,7 тыс. единиц флота, гидротехнические сооружения выполнили 21,6 тыс. шлюзований.

В Росморречфлоте добавили, что реконструкция Городецкого гидроузла увеличит пропускную способность шлюзов. Как писал «Ъ-Приолжье», строительная готовность объекта составляет 25%, реконструкция оценивается в 32 млрд руб. и завершится в 2026 году. В навигацию 2024 года через гидроузел перевезли 626,6 тыс. т грузов.

Владимир Зубарев