В 2024 году в Татарстане удалось снизить количество лесных пожаров. За сезон было зарегистрировано 368 термических точек, что в три раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров, передает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в три раза сократилось число возгораний в лесах

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ В Татарстане в три раза сократилось число возгораний в лесах

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Татарстане в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» было проведено лесовосстановление на площади 2782 га. Пожароопасный сезон завершился 25 октября, его продолжительность составила 193 дня. За это время на приграничных с лесами территориях было зафиксировано 368 термических точек и 253 возгорания на площади 4,3 гектара.

По словам министра лесного хозяйства Равиля Кузюрова, количество термических точек в этом году сократилось в три раза по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано около 938 таких точек. Успех в снижении пожаров, по мнению Кузюрова, стал возможен благодаря благоприятным климатическим условиям — осадкам и заморозкам на почве.

Самые сложные для лесников периоды — это весна, когда сходит снег, и осень, когда завершаются сельскохозяйственные работы. В этот период осадков обычно бывает недостаточно, что создает опасность для лесов.

В ходе пожароопасного сезона в республике был проведен комплекс мероприятий по мониторингу ситуации, включая космический, авиационный и наземный контроль. Также организовывалась разъяснительная работа среди населения. В связи с высоким классом пожарной опасности в этом году трижды вводились ограничения на пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за пять лет восстановили более 21 тыс. га лесных площадей.

Анар Зейналов