Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион площадку для КРТ на Уралмаше

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского (район Уралмаш). Площадь участка составляет 20,9 тыс. кв. м, начальная цена — 514 тыс. руб., задаток также составит эту сумму, шаг аукциона — 25,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На территории расположены шесть домов, построенных в конце 1940-х годов. Победитель аукциона возведет здесь новые жилые дома, детский сад на 100 мест и универсальный спортивный объект. Также будет восстановлено инженерное оборудование. На реализацию проекта отводится пять лет.

Алексей Орлов отметил высокий интерес девелоперов к проектам комплексного развития территорий. Недавно завершившийся аукцион на площадку в квартале Московская — Гурзуфская продлился 12 дней.