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На реставрацию храма павшим воинам в Казани могут выделить дополнительные 50 млн рублей

На реставрационные работы над храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, могут выделить дополнительные 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

На реставрацию храма павшим воинам в Казани могут выделить дополнительные 50 млн руб.

На реставрацию храма павшим воинам в Казани могут выделить дополнительные 50 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На реставрацию храма павшим воинам в Казани могут выделить дополнительные 50 млн руб.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первый этап реставрации храма-памятника в честь Спаса Нерукотворного на Казанке стартовал в июле текущего года. Изначально на проведение работ из регионального и федерального бюджета было выделено 300 млн руб.

Храм-памятник планируют открыть после реставрации в августе 2025 года.

Влас Северин

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