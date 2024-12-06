Константин Хабенский, «Три дня дождя» и спектакль «Феноменальный успех»

На концертных площадках Екатеринбурга выступит группа «Мураками», оркестр CAGMO с симфонией «Король и Шут», а также Анна Егоян с программой «Симфоническая поэзия». В музеях можно посетить экскурсию «Президентский кортеж». В театрах — стать зрителями спектакля «Феноменальный успех» с Екатериной Волковой и программы «Полночный троллейбус», в которой группа «Ундервуд» и Константин Хабенский исполнят стихотворения Булата Окуджавы. А в кино — посмотреть фильм «Мария», посвященный жизни величайшей оперной певицы мира Марии Каллас. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Мураками»

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Группа «Мураками»

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Концерты

На площадке «Фабрика» 7 декабря выступит группа «Мураками» с программой «Лучшее». Рок-группа была создана в Казани в 2004 году. Она стала известна благодаря таким хитам, как «Нулевой километр», «Бред», «Минуты», «Догвилль», «Бред», «Наутек», «364», «Ночь», «Честности нет», «Среди акул» и другие. Всего коллектив выпустил 20 клипов и лирик-видео, 12 полноформатных альбомов. В постоянном составе группы — Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара). Стоимость билета — 2 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 7 декабря оркестр CAGMO исполнит симфонию «Король и Шут». Новый концерт представляет собой объединенную программу, дающую возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. В программу концерта входят «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока. Стоимость билета — от 2,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбург-Экспо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Екатеринбург-Экспо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Екатеринбург-Экспо 7 декабря состоится концерт Анны Егоян «Симфоническая поэзия» с новой программой. Произведения автора позволяют слушателям отправиться в мир искусства и эмоций. Ее стихотворения наполнены любовью, добротой, надеждой и верой. Чтения произведений пройдет под сопровождение Екатерининского симфонического оркестра, его дирижер — Алексей Чуйков, пианист — Эдуард Назаров. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 9 декабря состоится концерт «Оркестр Поля Мориа — Золотая коллекция из репертуара маэстро» в исполнении большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Музыка Поля Мориа известна многим по советским телепередачам «В мире животных» и «Кинопанорама», а его творчество частью жизни каждого советского человека вместе с песнями Мирей Матье, Шарля Азнавура и Далиды. Оркестр под управлением пианиста Артема Тетерина создан по стандарту исполнительского состава Гранд-оркестра Поля Мориа. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб.

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 9 декабря пройдет концерт «Музыка в музее. В ожидании Рождества». Он словно призван создать атмосферу приближающегося зимней сказки и подарить радость, когда каждый ждет новогоднего чуда. Программа концерта состоит из рождественских произведений европейских композиторов: Иоганна Баха, Ференца Листа, Александра Скрябина, Фредерика Шопена и Оливье Мессиана. Их музыку исполнят выпускники Уральской государственной консерватории имени Модеста Мусоргского: Карина Минеева, Мария Перевозкина и Матвей Жуков. Стоимость билета на концерт — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Три дня дождя"

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Группа "Три дня дождя"

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 12 декабря состоится концерт группы «Три дня дождя», которая заявила о себе в 2019 году. Коллектив известен по таким песням, как «Отпускай», «За край», «Перезаряжай» и «Демоны». Последний альбом «melancholia» вышел в 2023 году. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый зал Музея Андеграунда, посвященный рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новый зал Музея Андеграунда, посвященный рок-музыке позднего СССР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 7 декабря пройдет экскурсия «Президентский кортеж». которая будет посвящена автопаркам Николая II и Леонида Брежнева. После изобретения автомобилей перевозка первых лиц приобрела совершенно иной характер. «Автомобиль №1» был не только средством передвижения, но и демонстрировал новейшие технические достижения, а для главы государства был частью рабочего пространства. Участники экскурсии узнают историю редких экспонатов из автопарка первых лиц, увидят открытый салон служебного автомобиля Бориса Ельцина — ГАЗ-14 «Чайка», познакомятся с президентским ЗИЛ-41052 «Бронекапсула», обсудят модель мотоцикла BMW K75RT, который сопровождал кортеж королевы Великобритании Елизаветы II в октябре 1994 года. Стоимость билета на экскурсию — 450 руб.

В Музее андеграунда 11 декабря состоится традиционный «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный на этот раз истории свердловского рок-клуба. Он был открыт в марте 1986 года и мгновенно превратил тогдашний Свердловск в третью столицу русского рока. На встрече пойдет разговор о самых значимых и интересных представителях свердловского рока: группах «Трек», «Урфин Джюс», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Настя», «Агата Кристи», «Смысловые Галлюцинации». Полностью на виниле прозвучит альбом группы «Апрельский марш» «Голоса» (1991 год). Стоимость полного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Екатерина Волкова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Актриса Екатерина Волкова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце молодежи 7 декабря покажут спектакль «Феноменальный успех» — невероятную историю о силе мечты и настойчивости, которая вдохновляет на что-то большее и трогает сердца. Действие спектакля разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. Флоренс Фостер Дженкинс, которая, несмотря на то что считалась «самой ужасной певицей» своего времени, сумела собрать большое число зрителей и выступить на сцене престижного Карнеги Холл. В спектакле заняты: Екатерина Волкова/Светлана Галка, Светлана Пермякова, Андрей Чернышов, Андрей Чадов/Дмитрий Малашенко, Борис Смолкин. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Уральском драматическом театре оперы и балета (Урал Опера балет) 8 декабря покажут балет «Дон Кихот». Хореограф Мариус Петипа написал это испанское каприччио с музыкой Людвига Минкуса в 1869 году. Спустя 31 год Александр Горский поставил нового «Дон Кихота», взяв сценарий Петипы и музыку Минкуса. Спектакль оформили Константин Коровин и Александр Головин. Так в балете впервые живописное движение цвета стало неразрывно связано с движением танцовщиков. Для русского балета наступила новая эпоха, а постановка Горского стала прототипом почти всех балетных «дон кихотов» мира. Для премьеры в Урал Балете, которая состоялась в июле 2019 года, постановщики попытались воссоздать образ спектакля 1900 года во всех красках. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова, актер Константин Хабенский

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 12 декабря выступят группа «Ундервуд» и Константин Хабенский с программой «Полночный троллейбус», которая будет посвящена 100-летнему юбилею легендарного поэта и музыканта Булата Окуджавы. Со сцены прозвучат песни из альбома «Проект О» в исполнении группы «Ундервуд» и Константина Хабенского при участии приглашенных инструменталистов и бэк-вокалистов, а также отрывки из воспоминаний самого Булата Окуджавы, его стихотворения и воспоминания современников о нем. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 6 по 12 декабря проходит показ драматического фильма «Мария» режиссера Пабло Ларраина. Кинокартина рассказывает о жизни величайшей оперной певицы мира Марии Каллас. В ролях: Анджелина Джоли, Пьерфранческо Фавино, Альба Рорвахер. Фильм показывают на языке оригинала (Италия, Германия, Чили, США) с русскими субтитрами. Стоимость билета на показ — 320 руб.

В эти же даты в Ельцин-центре проходит показ кинокартины «Птица» режиссера Андреа Арнольда. Фильм показывают на французском и английском языках с русскими субтитрами. По сюжету, юная Бейли, устав от постоянных ссор с отцом, по большей части занятым своими сумасшедшими бизнес-идеями, чем ей, сбегает из дома. Она находит друзей среди хулиганов, катается на самокате и снимает мир на камеру смартфона. Но в ее жизни все меняется, когда Бейли встречает загадочного незнакомца по прозвищу «Птица». В ролях: Никия Адамс, Франц Роговский и Барри Кеоган. Стоимость билета — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева