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Ростовская область стала лидером среди регионов по вводу жилья в ноябре

В ноябре строительные компании Дона ввели в эксплуатацию 658 тыс. кв. м. жилья или 14 тыс. квартир, выведя регион на первое место в стране по этому показателю со значительным отрывом. В расположившемся на втором месте Краснодарском крае реализовали за месяц 223 тыс. кв. м. недвижимости — следует из аналитики Единого ресурса застройщиков.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темпы ввода жилья выросли в три раза, в то время как в целом по стране этот показатель в ноябре 2024 года снизился на 23%. Самой активным застройщиком по итогам ушедшего месяца признана ГК «ЮгСтройИнвест». Группа компаний возвела 22 здания, создав 300 тыс. кв. м. недвижимости.

С 1 декабря в Ростовской области приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Такое решение принял врио губернатора Юрий Слюсарь, обратив внимание на жалобы граждан.

Дмитрий Ковалевский

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