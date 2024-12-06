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Питерский перевозчик планирует перевести один из парков на работу в режиме «моно» из «КамАЗов»

Один из автобусных парков санкт-петербургского перевозчика ГУП «Пассажиравтотранс» планируют перевести на работу в режиме «монопарка», состоящего из «КамАЗов». Информация об этом опубликована в Telegram-канале ПАО «КамАЗ».

ПАО «КамАЗ» является стратегическим партнером «Пассажиравтотранса», а более 70 автобусов «КамАЗ» уже эксплуатируются в Автобусном парке №3, его и планируется перевести в режим «монопарка».

Отмечается, что это позволит унифицировать систему обслуживания и ремонта, оптимизировать количество оборудования и повысить эффективность работы.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная передача ключей от нового электробуса КамАЗ в «Пассажиравтотранс». В мероприятии приняли участие генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Электробус будет тестироваться в течение месяца, а его эксплуатация может быть продлена по результатам испытаний. Первые тесты прошли в марте этого года.

Ранее «КамАЗ» получил 331 рекламацию на 409 автобусов, поставленных в Подмосковье, из-за обнаруженных дефектов. Автобусы направлены на гарантийный ремонт. Общая сумма договоров на их поставку составила 5,4 млрд руб.

Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «КамАЗ получил по рекламации».

Влас Северин

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