Долю креативных индустрий в нижегородской экономике планируют увеличить

Правительство Нижегородской области планирует довести долю креативных индустрий в экономике региона до 7% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович на презентации планов развития креативной экономики регионов, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2023 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте Нижегородской области оценивалась в 2,7% или 73,2 млрд руб., отметил чиновник. В отрасли работали 86 тыс. человек. Увеличить ее долю в экономике власти рассчитывают за счет реализации новых проектов и мер поддержки. Планируется создать новую вертикаль управления во главе с губернатором.

Предполагается, что в структуру управления креативными индустриями войдут новые структуры. В их числе департамент развития отрасли, а также фонд для финансовой поддержки и другие уже существующие организации.

Владимир Зубарев