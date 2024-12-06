Hike представила коллекцию зимних ботинок

Российский бренд обуви Hike представил новую линейку зимней обуви — прорезиненные хайкеры Jasper. Верх модели сделан из прочного и водоотталкивающего материала EVA, а внутри ботинка — встроенный неопреновый «носок» и амортизирующая стелька. Резиновая подошва ТРЕ приспособлена как для слякоти, так и для снега и морозов и обеспечивает сцепление со скользкими поверхностями. Модель уже доступна для покупки, кроме того, Hike представила три коллаборации своей модели с ведущими российскими ритейлерами: Kixbox, Lamoda и Superstep. Модель можно найти на сайтах магазинов и в их бутиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hike Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Следующая фотография 1 / 7 Фото: Hike Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE Фото: HIKE