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Коммерсантъ FM
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Hike представила коллекцию зимних ботинок

Российский бренд обуви Hike представил новую линейку зимней обуви — прорезиненные хайкеры Jasper. Верх модели сделан из прочного и водоотталкивающего материала EVA, а внутри ботинка — встроенный неопреновый «носок» и амортизирующая стелька. Резиновая подошва ТРЕ приспособлена как для слякоти, так и для снега и морозов и обеспечивает сцепление со скользкими поверхностями. Модель уже доступна для покупки, кроме того, Hike представила три коллаборации своей модели с ведущими российскими ритейлерами: Kixbox, Lamoda и Superstep. Модель можно найти на сайтах магазинов и в их бутиках.

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Фото: Hike

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

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Фото: Hike

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

Фото: HIKE

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