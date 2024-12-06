Ярославская областная дума приняла бюджет на 2025 год

Депутаты Ярославской областной думы проголосовали за принятие бюджета региона на 2025 и период 2026 и 2027 годов во втором чтении, бюджет принят. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Объем доходов бюджета в 2025 году составит 144 млрд руб., расходов — 144,9 млрд руб., дефицит — 923 млн руб. Заседание думы прошло с участием губернатора Михаила Евраева.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий отметил, что ко второму чтению бюджет вырос как за счет увеличения собственных доходов, так и поступлений из федерального бюджета.

«Дополнительное финансирование запланировано практически всех важнейших сфер. Я могу сказать, что значительная часть предложений депутатов в бюджете будущего года учтена»,— прокомментировал принятие бюджета Михаил Боровицкий.

Ко второму чтению губернатор и депутаты внесли поправки, направленные на дополнительное финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта. Губернатор в своем выступлении поблагодарил депутатов за работу в уходящем году. Он отметил, что дума приняла за год 86 нормативно-правовых акта.

«Принятые нами законы касаются перехода на одноуровневую систему местного самоуправления, совершенствования мер социальной поддержки многодетных семей, участников СВО и членов их семей, принятия в областною собственность большого количества бесхозяйных объектов, в том числе, из федеральной собственности»,— отметил Михаил Евраев.

По словам губернатора, к концу 2025 года бюджет будет скорректирован в сторону увеличения. Также на заседании 6 декабря депутаты приняли ряд изменений в отдельные законодательные акты, внесенные губернатором. В соответствии с ними в следующем году на 5,1% будут проиндексированы все выплаты Социального кодекса. Кроме того, продлеваются и повышаются денежные выплаты, предусмотренные законом о временных мерах соцподдержки граждан, имеющих детей.

Установлена и новая единовременная выплата: 100 тыс. руб. в следующем году будут получать женщины, обучающиеся по очной форме обучения, при постановке на учет по беременности. Многодетные семьи смогут рассчитывать на компенсацию стоимости обучения в профессиональных образовательных организациях и в вузах одного из детей. В два раза увеличиваются выплаты по найму жилья для детей-сирот. По предложению депутатов, с 1 сентября по 30 июня школьники будут освобождены от оплаты 50% стоимости проезда в пригородном сообщении. Услуга будет предоставляться на всей территории области.

Антон Голицын