Спикер облдумы: Ярославль должен стать лучше для приема сотрудников ПСБ

Ярославлю будет сложно обеспечить столичный комфорт для сотрудников банка ПСБ, которые переедут из Москвы в Ярославль, но изменения необходимы. Об этом председатель областной думы Михаил Боровицкий сказал, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль».

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Фото: Ярославская областная дума Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Корреспондент «Ъ-Ярославль» спросил спикера, сможет ли Ярославль достигнуть столичного уровня в уборке города, транспортном обслуживании и предоставлении социальных услуг, чтобы релоцированные сотрудники чувствовали себя хорошо. Как отметил господин Боровицкий, пока что бюджетные средства не позволяют приблизиться по качеству жизни к Москве.

«Столицу нам очень трудно догнать. На одного жителя в городском бюджете Москвы в три раза больше заложено средств, чем в бюджете Ярославской области. Как вы думаете, можно потягаться? Сложновато. Наверное, некорректно сравнивать. Это все-таки столица, хотим мы или не хотим. Во всех странах столица, как правило, выглядит лучше. Но измениться в лучшую сторону можно и должно»,— сказал Михаил Боровицкий.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ПАО «Промсвязьбанк» зарегистрирует юридический и налоговый адреса в Ярославле. Банк планирует перевести в город 5 тыс. сотрудников и членов их семей, построив офисы и жилье. Процесс займет несколько лет.

Алла Чижова