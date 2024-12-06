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В Татарстане мужчину осудили на 15,5 года за насилие в отношении ребенка

В Татарстане местный житель получил 15,5 года тюрьмы за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, 9 апреля 2024 года, находясь в алкогольном опьянении, мужчина пришел в гости к дальним родственникам и обманом вывел их дочь из дома. Он отвел ее в заброшенный дом, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Обеспокоенные отсутствием девочки, родственники нашли ее и вернули домой, где она рассказала о произошедшем своей матери.

Суд признал мужчину виновным в насильственных действиях и назначил ему наказание в виде 15,5 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Анар Зейналов

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