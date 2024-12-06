Более 3 тысяч уральских предпринимателей пришли на «Бизнес-Фест» Сбера в Екатеринбурге

Более 3000 предпринимателей собрались 5 декабря на площадке МТС Live Холл, чтобы поучаствовать в «Бизнес-Фесте» Сбера. Программа мероприятия была насыщенной: все гости могли принять участие в лекциях и обсудить реальные кейсы с топовыми спикерами, обменяться опытом с единомышленниками, провести качественный нетворкинг, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Предприниматели — это движущая сила региона и страны. Они всегда находятся в поиске решений — куда двигаться дальше, как стать еще лучше, успешнее. Сбер готов поддержать малый бизнес, предоставив качественные и удобные сервисы для развития своего дела. «Бизнес-Фест», без сомнения, стал ярким событием для предпринимателей, где каждый смог зарядиться новыми идеями, получить полезные знания и завести нужные знакомства».

На тематической площадке «Культурный центр» выступали топовые спикеры — Гузель Санжапова, основательница проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде», Павел Курьянов (Пашу), сооснователь и генеральный директор музыкального лейбла Black Star, Сергей Кофейников, сооснователь FitnesSHOCK и многие другие. Они рассказали, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.

На площадке «Деловая среда» предприниматели узнали, как вести бизнес в период высокой ключевой ставки, какое значение имеет бренд компании в эпоху экономики эмоций, как учиться на своих ошибках.

Завершился «Бизнес-Фест» выступлением группы Burito.

Елена Роот, предприниматель:

«Мы живем в такое время, когда каждый день жизнь сталкивает нас с новыми вызовами. И очень хорошо, что на таких мероприятиях, как «Бизнес-Фест» всегда можно получить актуальную информацию, пообщаться с профессионалами, увидеть новые решения и идеи. Кроме того, сейчас завершается год, хочется подвести какие-то итоги, узнать о перспективах 2025 года, о новых инструментах. Поэтому такие встречи всегда будут очень ценны и полезны».

ПАО Сбербанк