В пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше в конце недели начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке режим НМУ объявляется с 2:00, в Карабаше — с 19:00 8 декабря. Его действие закончится во всех городах в 19:00 9 декабря. Во время режима НМУ первой степени местные предприятия должны уменьшить производительность на 15-20%, поскольку загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое.

В предыдущий раз режим НМУ в регионе действовал в конце ноября — начале декабря в семи городах.

Виталина Ярховска