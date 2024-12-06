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На Северном обходе Ростова образовалась пробка длиной более 10 км

На Северном обходе донской столицы утром, 6 декабря, образовалась крупная пробка. Протяженность затора в настоящее время составляет более 10 км, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Затор начинается около района х. Красный Крым и тянется до Щепкинского шоссе.

В Госавтоинспекции Ростовской области пока не прокомментировали причину образовавшейся пробки. По информации соцсетей, это произошло из-за ДТП с участием грузовика и легковушки.

Анастасия Казуков

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