В Тюмени произошел пожар в баре «Руки Вверх!»

В Тюмени загорелся бар «Руки Вверх!» на ул. Челюскинцев, 40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Тюменской области Фото: пресс-служба МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило в первом часу дня. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. В тушении задействовали семь единиц техники и более 20 человек личного состава.

Пострадавших в пожаре не было. Причину пожара пока устанавливают.

Ранее в МЧС сообщали, что за сутки в Тюменской области произошло 47 техногенных пожаров. Три человека были травмированы, четырех спасли из пожара.

Анна Капустина