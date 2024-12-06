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В Тюмени произошел пожар в баре «Руки Вверх!»

В Тюмени загорелся бар «Руки Вверх!» на ул. Челюскинцев, 40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото: пресс-служба МЧС Тюменской области

Фото: пресс-служба МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании поступило в первом часу дня. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. В тушении задействовали семь единиц техники и более 20 человек личного состава.

Пострадавших в пожаре не было. Причину пожара пока устанавливают.

Ранее в МЧС сообщали, что за сутки в Тюменской области произошло 47 техногенных пожаров. Три человека были травмированы, четырех спасли из пожара.

Анна Капустина

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