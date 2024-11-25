Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю в Тюменской области произошло 47 техногенных пожаров

С 18 ноября по 25 ноября в Тюменской области зарегистрировано 47 техногенных пожаров. Как сообщили в МЧС региона, несколько человек пострадало при возгораниях.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в течение недели три жителя региона было травмировано на пожарах, спасено четыре человека, 25 раз спасатели оказали помощь населению. Сотрудники МЧС также занимались ликвидацией ДТП 39 раз.

Напомним, ранее в Тюмени оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России Камил Агаев спас четырех человек из горящего дома на ул. Казанская. Полицейский заметил дым у дома, перелез через забор и смог достучаться до жильца — вместе они вывели двух женщин, еще одной полицейский помог выбраться из дома на соседнем участке.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...