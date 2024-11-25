За неделю в Тюменской области произошло 47 техногенных пожаров

С 18 ноября по 25 ноября в Тюменской области зарегистрировано 47 техногенных пожаров. Как сообщили в МЧС региона, несколько человек пострадало при возгораниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в течение недели три жителя региона было травмировано на пожарах, спасено четыре человека, 25 раз спасатели оказали помощь населению. Сотрудники МЧС также занимались ликвидацией ДТП 39 раз.

Напомним, ранее в Тюмени оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России Камил Агаев спас четырех человек из горящего дома на ул. Казанская. Полицейский заметил дым у дома, перелез через забор и смог достучаться до жильца — вместе они вывели двух женщин, еще одной полицейский помог выбраться из дома на соседнем участке.

Ирина Пичурина