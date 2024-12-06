В Казани вода в четырех районах окрасится в зеленый цвет 9 декабря

В четырех районах Казани 9 декабря специалисты будут искать утечки теплоносителя, для чего в сетевую воду добавят зеленый краситель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах в сетевую воду магистральных тепловодов от казанской ТЭЦ-2 введут зеленый краситель «Уранин-А». Этот краситель разрешен Роспотребнадзором для использования в системах теплоснабжения и является безвредным для людей и окружающей среды. Он используется для определения мест утечек.

Подобная проверка уже проводилась в конце ноября в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани.

Анар Зейналов