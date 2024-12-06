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В Челябинске завели дело по рекламе «крупнейшего» сервисного центра

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении московской компании ООО «Техносервис» по признакам нарушения Закона о рекламе. В листовках сервисный центр «А-Айсберг» описывают как «крупнейший», сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Челябинское УФАС выяснило, что реклама сервисного центра распространяется с осени текущего года на листовках в почтовых ящиках в Калининском районе регионального центра. На брошюрах содержится следующая информация: «„А-Айсберг“. Основан в 1993 году. Крупнейший в стране авторизованный сервисный центр. Весь мир услуг на дому. iceberg.ru». Без указания конкретных параметров сравнения законодательство запрещает использовать в рекламе «лучший», «первый», «самый», «крупнейший». Заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 25 декабря.

Виталина Ярховска

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