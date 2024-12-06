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Турист из Кемерова предстанет перед судом за аферы с арендой жилья в Сочи

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кемерова, обвиняемого в многочисленных случаях мошенничества с арендой жилья. Приезжий, временно проживающий в Дагомысе, размещал на сайтах объявления о сдаче квартир в центре курорта, используя фотографии, найденные в интернете, сообщает пресс-служба УВД курорта.

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Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Для привлечения жертв обвиняемый предлагал квартиры по ценам значительно ниже рыночных и требовал предоплату от 5 до 25 тыс. руб., ссылаясь на высокий спрос. В результате действий мошенника пострадали 25 человек из разных регионов страны, а общая сумма ущерба превысила 300 тыс. руб.

О отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. 159 ч. 1 и ч. 2 УК РФ (мошенничество). Материалы дела передали в суд для дальнейшего разбирательства.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух граждан, обвиняемых в возведении банного комплекса на территории федерального природного значения в Адлерском районе. Объект построили без каких-либо разрешительных документов, ущерб превысил 230 млн руб.

Мария Удовик

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