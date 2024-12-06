Глава СК заинтересовался сексуальным насилием над свердловским школьником

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту противоправных действий по отношению к школьнику в Свердловской области, сообщили в информационном центе ведомства.

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Следственные органы расследуют дело по ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему). По данным СК, правонарушение по отношению к школьнику совершали подростки. Доклад должен предоставить руководитель СУ СК по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Ранее Свердловская прокуратура начала проверку информации о школе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в которой учительница на уроке ударила по лицу школьника. Предварительно, он срывал урок, включая музыку на телефоне.

Анна Капустина