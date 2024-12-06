В Екатеринбурге прокуратура проверит учительницу, ударившую школьника по лицу

Прокуратура организовала проверку информации о школе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в которой учительница на уроке ударила по лицу школьника, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 5 декабря учительница биологии во время урока с восьмым классом ударила ученика по лицу из-за того, что он срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога не реагировал.

Согласно информации в telegram-канале «Злой Екатеринбург», инцидент произошел в школе №80: учительница ударила его по затылку два раза и дала две пощечины — школьник не отключил звук на телефоне, после чего бегал по классу, выключал свет и не отдавал телефон. По словам его одноклассника, он включал звуки из Tik Tok и из-за того, что не отдал по требованию учителя телефон, вывел ее из себя, после чего она отвела его к директору.

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе Волчанска (Свердловская область), в котором учительница школы №26 несколько раз толкнула ученика и трижды ударила его по спине.

Ирина Пичурина