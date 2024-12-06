Выделены деньги на новый участок М-8 от Владимирской области до Переславля

Правительство России выделило деньги на модернизацию федеральной трассы М-8 в Ярославской области. Об этом на заседании Ярославской областной думы сказал губернатор Михаил Евраев.

По словам главы региона, от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского, скорее всего, будет построен новый участок с двумя полосами в каждом направлении. В дальнейшем участок трассы от Переславля до Петровского будет расширен.

«Понятно, что на это потребуется не один год. Это серьезные большие работы. Это очень большие цифры — до 40 миллиардов рублей. Этой трассы не было в пятилетке, которую утверждает правительство РФ. Мы добились, что ее не просто туда включили, но и выделили серьезные деньги»,— сказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, реконструкция позволит привлечь в регион больше туристов, а также повысит безопасность дороги. На Переславском участке из-за сложного рельефа и узости дороги происходит большое количество лобовых столкновений, нередко со смертельным исходом.

Антон Голицын