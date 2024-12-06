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Башкирские электросетевики успешно справились с гололедом

Конец осени и начало зимы в Башкирии были отмечены неустойчивой погодой. Это привело к образованию гололедных отложений на проводах и грозотросах линий электропередачи. Работники ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» практически в круглосуточном режиме производили плавки и механическое удаление гололеда. Благодаря этому удалось избежать длительных перебоев электроснабжения потребителей.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В зоне ответственности ООО «БСК» за этот период произведено 26 успешных плавок, включая механические удаления, в ООО «Башкирэнерго» – 60. Значительная их часть пришлась на Белорецкие электрические сети.

«С начала отопительного сезона мы уже дважды объявляли режим «Гололед». В последние дни было особенно сложно. Работали днем и ночью, чтобы не допускать аварийных ситуаций. И мы с этой задачей справились», - рассказал начальник ОЛЭП ПО «БцЭС» Евгений Гайдук.

Минувшей ночью досталось и Зилаирскому району. Лед и кристаллическая изморозь величиной до 100 мм образовалась на проводах ВЛ 0,4, 10 кВ. Работники ПО «СЭС» удаляли отложения вручную в ночное время в сложных погодных условиях. На это ушло более двух часов.

По данным синоптиков, над большей частью республики в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Оперативный персонал ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» продолжает выполнять все необходимые действия по осуществлению бесперебойного электроснабжения потребителей.

ООО «Башкирэнерго»

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