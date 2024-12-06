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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков на первичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему ипотечного кредитования на первичном рынке – итоги первых 10 месяцев 2024 года подвела Русипотека. Всего в период с января по октябрь Банк Уралсиб выдал более 2,5 тысяч ипотечных кредитов на приобретение нового жилья на общую сумму 13,4 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках программ, субсидируемых государством. Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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