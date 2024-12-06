Дорожного подрядчика из Москвы оштрафовали в Башкирии за незаконную добычу песка

Прокуратура Татышлинского района оштрафовала ООО «Региональная строительная компания» на 20 тыс. руб. за добычу песчано-гравийной смеси за пределами лицензионного участка (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Гендиректору компании Борису Сакуну внесено представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, компания имеет лицензию на добычу ископаемых, одна проверка показала, что предприятие добыло 5,5 тыс. кубометров ПГС на более, чем 2,7 млн руб. за пределами лицензионного участка.

Взыскать сумму ущерба прокуратура собирается в суде.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ООО «РСК» является подрядчиком первого этапа строительство автотрассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит (генподрядчик — ООО «СК "Автодор"»). «Региональная строительная компания» зарегистрирована в 2014 году в Москве, занимается строительством автодорог и магистралей. Фирмой с уставным капиталом 1 млн руб. владеют, по данным Rusprofile, Ольга Сакун и ООО «Филин» Александра Исаева. В 2023 году выручка ООО составила 46 млрд руб., чистая прибыль — 797 млн руб.

Идэль Гумеров