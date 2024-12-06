В Сочи за неделю произошло 200 аварий

С 29 ноября по 5 декабря 2024 года на дорогах Сочи зарегистрировали 200 аварий, из которых 14 завершились травмами для участников. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными причинами аварий стали несоблюдение бокового интервала (33 случая), нарушение очередности проезда (28 случаев), неправильный выбор дистанции (26 случаев) и ошибки при движении задним ходом (23 случая).

Самым аварийным днем недели стала суббота, когда специалисты зарегистрировали 32 аварии. Наименее напряженным оказался четверг, инспекторы выявили 24 случая.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера, 5 декабря, водитель автомобиля марки «Хавал» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота». В ДТП пострадали как водитель «Хавала», так и двое детей, находившихся в этом автомобиле. Всех троих госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Мария Удовик