Экс-директора челябинского завода будут судить за долги по зарплате

Прокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора ООО «ТД „Завод современного промышленного оборудования“» Марата Нерсисяна по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура установила, что с августа по ноябрь 2023 года господин Нерсисян не выплачивал жалованье бухгалтеру и менеджеру. Задолженность перед сотрудниками составляет 350 тыс. руб. Материалы дела направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска