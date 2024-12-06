Свердловский суд начал рассматривать дело студента из Йемена о домогательствах

Свердловский областной суд начал рассматривать дело студента из Йемена, который домогался женщин в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловский областной суд Фото: Свердловский областной суд

Каид Рами Салех Яхья обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов и в насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, подсудимый подкрадывался к женщинам и хватал их за разные части тела. Одной из пострадавших стала девушка, которая прогуливалась со своим сыном.

Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2025 года. Следующее заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 12 декабря. Дело рассматривают в закрытом режиме.

Напомним, жертвами подсудимого стали шесть детей, которые находились в возрасте от четырех до 16 лет. Помимо этого Каид Рами Салех Яхья обвиняется в распространении порнографии в 2021 году.

Анна Капустина