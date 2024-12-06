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В Чувашии агрофирма запустила новый корпус по инвестпроекту

В Чувашии агрофирма завершила строительство нового животноводческого корпуса с современным кормосмесительным оборудованием, что позволит повысить эффективность производства. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По словам господина Николаева, реализация проекта была возможна благодаря льготному кредитованию и позволит улучшить условия содержания животных и повысить производственную эффективность.

«Кормление молочного стада — тонкое дело. Наши коровы получают высококачественные корма, что делает наше молоко идеальным для производства сыра, йогуртов и детского питания»,— отметила заместитель генерального директора по развитию агрофирмы Евгения Беликова.

Отмечается, что кормосмесительное оборудование будет точно отслеживать объем каждого компонента в корме, что обеспечит более качественное и равномерное кормление крупного рогатого скота (КРС).

Анар Зейналов

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