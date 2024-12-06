Ашинская районная больница задолжала двум предпринимателям 2,8 млн рублей

Прокуратура Аши провела проверку ГБУЗ «Районная больница города Аша» на соблюдение прав предпринимателей на оплату исполненных контрактов. Выяснилось, что учреждение задолжало двум подрядчикам более 2,8 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор также вынес представление главному врачу больницы об устранении нарушения. После этого задолженность была выплачена двум предпринимателям в полном объеме.