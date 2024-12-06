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В Златоусте создадут Союз промышленных предприятий

В Златоусте собираются создать Союз промышленных предприятий, который объединит усилия власти и бизнеса для развития муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам рабочего совещания с представителями промышленных предприятий города.

Глава Златоуста Олег Решетников и депутат законодательного собрания Челябинской области Олег Садовских поддержали создание объединения. Восемь предприятий уже заявили о готовности войти в него. Сейчас будет вестись организационная работа, после начнет выстраиваться стратегия развития союза.

Как отмечают в мэрии, в городе работают и развиваются 28 крупных и средних предприятий, на которых трудятся более 27 тыс. человек. Также действуют более 5 тыс. субъектов малого предпринимательства. В этом секторе занята треть экономически активного населения Златоуста.

Виталина Ярховска

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