В Татарстане будет открыт единый центр по продвижению российских станков и инструментов. Решение об этом приняли на форуме-выставке «ТЕМП» руководители крупных станкостроительных компаний совместно с Промышленным кластером республики, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане создадут центр продвижения отечественных станков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане создадут центр продвижения отечественных станков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инициатором идеи выступил Дмитрий Пахомов, исполнительный директор Липецкого станкостроительного предприятия. Его предложение было поддержано участниками форума «Российский промышленник», а также обсуждено с представителями станкостроительных компаний из Москвы, Челябинской и Липецкой областей, а также Беларуси. В ходе заседания комитета «Станкостроение» 5 декабря на форуме «ТЕМП» было принято решение создать центр именно в Татарстане как регионе, обладающем мощным потенциалом для лоббирования интересов отрасли.

Центр займётся продвижением отечественных станков и инструментов на внутреннем и внешнем рынках. Среди ключевых направлений работы — участие в выставках под единым брендом, развитие кооперации и повышение узнаваемости российских производителей.

Анар Зейналов