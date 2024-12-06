В Челябинской области изменят закон о поддержке семей участников СВО

Прокуратура Челябинской области направила в ЗСО поправки в региональный закон о поддержке семей участников СВО. Если депутаты их одобрят, дети военнослужащих, обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях на Южном Урале, смогут получать ежемесячные денежные пособия вне зависимости от того, в каком регионе зарегистрированы их родители. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Разработать законопроект поручил генеральный прокурор России Игорь Краснов по результатам приема граждан, который он провел в Челябинске 27 ноября. К руководителю надзорного ведомства обратилась жительница поселка Межозерного (Верхнеуральский район). Она сообщила, что не может добиться выплаты ежемесячного пособия сыну. Студент учится в «Южно-Уральском государственном колледже», его отец проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. Из-за того, что родитель зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда уходил по контракту добровольцем, ребенку в Челябинской области не положены меры социальной поддержки.

Благодаря изменению регионального законодательства более 120 детей участников СВО в Челябинской области смогут получать ежемесячные пособия.