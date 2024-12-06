Площадь обрушения на горящем в Нижнем Новгороде складе увеличилась

В Нижнем Новгороде на площади 8,4 тыс. кв. м локализован пожар в производственно-складском здании на Московском шоссе. По данным МЧС, внутри здания находятся легковоспламеняющиеся материалы. Это осложняет тушение.

По состоянию на 09:00 площадь обрушения кровли горящего здания вросла с 0,9 до 3,4 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар начался утром 6 декабря. В его тушении принимают участие боле 100 человек и 35 единиц техники.

Андрей Репин