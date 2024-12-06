Жители Красного Сулина сообщили о звуке взрыва

Жители Красного Сулина Ростовской области вечером 5 декабря в социальных сетях сообщили о том, что слышали звук похожий на взрыв во дворе дома № 13 на ул. Гагарина.

По словам очевидцев, во дворе дома был дым, в некоторых квартирах задрожали стекла, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Официальных комментариев об этом пока не поступало. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области «Ъ-Ростов» заявили, что не знают о происшествии.

Анастасия Казуков