Уфимец приговорен к девяти годам колонии за убийство девушки

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, признанному виновным в убийстве знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике, суд приговорил его к девяти с половиной годам колонии строгого режима и взыскал в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в августе этого года в полицию сообщили, что в доме по улице Воинов-Интернационалистов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и предположили, что к убийству может быть причастен ранее судимый уфимец. Через неделю его местонахождение установили, и он был задержан.

Как установлено следствием и судом, вечером 5 августа во время совместного распития алкоголя пара поссорилась из-за того, что фигуранту не понравилось, как знакомая отозвалась о его матери. Во время ссоры он схватил нож и ударил ее в шею. Потерпевшая попыталась убежать, но фигурант остановил ее в коридоре, где продолжил наносить удары ножом в шею и душить ее. Она скончалась от обильной потери крови. Убедившись, что жертва мертва, фигурант скрылся с места преступления.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова