Воробьев рассказал о разработке мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концепция мемориала жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уже разработана. Точные сроки строительства мемориала он не назвал.

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«Сама концепция, она обсуждалась, она есть»,— сказал он «РИА Новости».

В июле господин Воробьев говорил, что вопрос о создании мемориала решен. Он отмечал, что сроки его создания связаны с восстановлением разрушенной части здания, пострадавшей в результате пожара. Площадь здания, в котором находился «Крокус Сити Холл», составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — это прогоревшие кровля и периметр.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадало. По уголовному делу о теракте арестованы десятки человек. В начале ноября «Ъ» узнал о четырех новых фигурантах дела. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск.

О расследовании теракта — в материале «Ъ» «В деле "Крокуса" взят новый след».