На Дону приведено в нормативное состояние 600 км магистралей с начала года

В Ростовской области в 2024 году приведено в нормативное состояние около 600 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, что составляет 95% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора – министра транспорта Виталия Кушнарева, более 100 км улично-дорожной сети в муниципалитетах находятся в высокой степени готовности. Их ремонт будет завершен в ближайшее время.

Также свыше 30 объектов были отремонтированы в текущем году досрочно.

В ходе работ не только обновляется дорожное полотно, но и ведется комплексная работа. В частности, обустраиваются тротуары, пешеходные зоны, а также остановки и тротуары.

Ранее в Ростовской области был завершен ремонт участка трассы регионального значения Элиста – Ремонтное – Зимовники по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет 7,4 км.

Анастасия Казуков