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Теплосети села под Челябинском переданы в концессию по требованию УФАС

Администрация Саргазинского сельского поселения Сосновского района заключила концессионное соглашение на обслуживание объектов теплоснабжения с ООО «Инжинириноговая компания “Модернизация коммунальных систем”». Таким образом сельсовет выполнил предупреждение, выданное управлением ФАС России по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее администрация и компания заключили договор аренды муниципального имущества — тепловых сетей и газовой котельной. Никаких конкурсных процедур при этом не проводилось, что нарушает закон «О защите конкуренции». Челябинское УФАС выдало предупреждения о прекращении нарушения требований действующего законодательства.

Администрация Саргазов предупреждение выполнила путем заключения концессионного соглашения с ИК «Модернизация коммунальных систем». В связи этим антимонопольное дело возбуждаться не будет.

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