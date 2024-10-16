Руководство ростовской школы №75 привлечено к ответственности из-за давки

Проверка, проведеной по поручению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко в школе №75 микрорайона Суворовский, установила, что давка произошла в основном из-за нарушений правил внутреннего распорядка и несоблюдения администрацией школы утвержденных схем передвижения учащихся. Об итогах проверки градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности.

В школе разделят потоки учащихся на вход и выход, организуют веерный выход школьников из учебных кабинетов, увеличат число дежурных учителей. Также будут сделаны дополнительные места для хранения одежды.

Алексей Логвиненко поручил провести подобные проверки во всех школах города.

Инцидент произошел 15 октября. В соцсетях распространилось видео образовавшейся в коридоре учебного учреждения толпы, из-за которой дети не могли покинуть помещение. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Анастасия Казуков