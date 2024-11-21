Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Салехарде сдадут 60 тыс. кв. м жилья в 2025 году

В следующем году в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируют сдать в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья, что примерно столько же, что и в 2024 году, сообщили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году в новые дома после расселения из аварийных въедут более 600 семей, причем в первые месяцы нового года сдадут больше 20 тыс. кв. м жилья в микрорайоне Обдорский — сейчас в двух новостройках района завершается финишная отделка. В этом году уже сдано новое жилье общей площадью 40 тыс. кв. м, до конца года сдадут еще свыше 7 тыс. кв. м. «Любое строительство улучшает жизнь людей. У нас в городе 250 тыс. кв. м жилого фонда признано аварийным, пятая часть этого объема будет расселена в следующем году. Это очень хороший показатель»,— подчеркнул заместитель главы Салехарда Олег Куруч.

Кроме того, в следующем году в Салехарде откроются обновленная Детская школа искусств, новый скейт-парк, частично будет введен обновленный Обдорский острог и мерзлотник, продолжится реконструкция лицея, строительство школ в микрорайонах Радужный и Обдорский.

Ранее власти Салехарда (ЯНАО) запланировали до 2030 года расселить жителей всех аварийных домов, до конца 2024 года расселят 44 дома под снос. В конце сентября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил строительные площадки города: реконструкцию лицея, строительство нового здания для «Ямалспаса», центра «Доверие», осмотрел объекты благоустройства и новые участки дорог.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...