В Салехарде сдадут 60 тыс. кв. м жилья в 2025 году

В следующем году в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируют сдать в эксплуатацию 60 тыс. кв. м жилья, что примерно столько же, что и в 2024 году, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году в новые дома после расселения из аварийных въедут более 600 семей, причем в первые месяцы нового года сдадут больше 20 тыс. кв. м жилья в микрорайоне Обдорский — сейчас в двух новостройках района завершается финишная отделка. В этом году уже сдано новое жилье общей площадью 40 тыс. кв. м, до конца года сдадут еще свыше 7 тыс. кв. м. «Любое строительство улучшает жизнь людей. У нас в городе 250 тыс. кв. м жилого фонда признано аварийным, пятая часть этого объема будет расселена в следующем году. Это очень хороший показатель»,— подчеркнул заместитель главы Салехарда Олег Куруч.

Кроме того, в следующем году в Салехарде откроются обновленная Детская школа искусств, новый скейт-парк, частично будет введен обновленный Обдорский острог и мерзлотник, продолжится реконструкция лицея, строительство школ в микрорайонах Радужный и Обдорский.

Ранее власти Салехарда (ЯНАО) запланировали до 2030 года расселить жителей всех аварийных домов, до конца 2024 года расселят 44 дома под снос. В конце сентября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил строительные площадки города: реконструкцию лицея, строительство нового здания для «Ямалспаса», центра «Доверие», осмотрел объекты благоустройства и новые участки дорог.

Ирина Пичурина