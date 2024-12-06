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В массовой аварии на трассе Тюмень — Омск погибли два человека и трое пострадали

На 284 км дороги Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области в результате массового ДТП пострадали три человека, еще двое погибли, сообщили в Госавтоинспекции региона.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение Opel, Renault и большегруза Sitrak. В результате ДТП 66-летний пассажир Renault погиб на месте, водитель получил ранения. Водителя Opel с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался, его два пассажира ранены.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Свердловской области, на 40-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, ввели реверсивное движение из-за ДТП, в котором погиб водитель.

Ирина Пичурина

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