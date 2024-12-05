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На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

В Свердловской области, на 40-м км автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск», ввели реверсивное движение из-за ДТП, в котором погиб водитель. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

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На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

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На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель грузового авто Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva и «Газель». В результате происшествия водитель внедорожника получил травмы, из-за которых скончался на месте.

На месте ДТП сотрудники полиции проводят опрос очевидцев и другие процессуальные действия.

Анастасия Таначева

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