На автодороге «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулись грузовики, погиб водитель
В Свердловской области, на 40-м км автодороги «Екатеринбург — Реж — Алапаевск», ввели реверсивное движение из-за ДТП, в котором погиб водитель. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
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По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель грузового авто Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva и «Газель». В результате происшествия водитель внедорожника получил травмы, из-за которых скончался на месте.
На месте ДТП сотрудники полиции проводят опрос очевидцев и другие процессуальные действия.