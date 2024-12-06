В Екатеринбурге на выходных похолодает до -13°

В течение выходных температура воздуха в Екатеринбурге опустится ниже -10°, однако в начале следующей недели в городе снова потеплеет, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На территории Свердловской области погоду в пятницу будет определять восточная периферия антициклона, по которой холод распространяется в сторону Зауралья — днем в области будет днем -3°..-8°. Высотный холод достаточно быстро покинет регион, но основное похолодание ожидается в последующие дни, когда антициклон сместится в район Южного Урала.

Сегодня днем в Екатеринбурге установится температура на отметках -5°..-7°, будет переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с. В выходные среднесуточная температура в городе прогнозируется ненамного ниже значений климатической нормы: ночью субботы будет -10°, днем -7°, в воскресенье — ночью -13°, днем -9°.

Понедельник будет прохладным — ночью -12°, днем -7°, но в последующие дни ожидается потепление: во вторник ночью будет -8°, днем -5°, в среду ночью -7°, днем -4°, в четверг — ночью -6°, днем -2°.

Напомним, в начале этой недели сотрудники МЧС Свердловской области выпустили штормовое предупреждение. 2 и 3 декабря в регионе прогнозировались порывы ветра до 25 м/с.

Ирина Пичурина