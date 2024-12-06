ТАСС: заседание СПЧ с участием Владимира Путина может пройти 10 декабря

Встреча президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) может пройти 10 декабря. Об этом рассказал ТАСС источник в совете. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что заседание с участием Владимира Путина планируется на предстоящей неделе.

4 декабря президент России своим указом обновил состав Совета по правам человека, включив в него ректора НИУ ВШЭ Никиту Анисимова, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Черногаева.

Владимира Путин ежегодно проводит встречу с СПЧ, она приурочена к Международному дню прав человека — 10 декабря. В 2023 году заседание совета с участием главы государства прошло 4 декабря.